Cappad vid 100mbit/s trots 300mbit/s Router - STRONG Router 300 Mbit

Skrivet av giplet: Den där routern är ju riktigt fel marknadsförd av Teknikdelar. Jag vet att detta är ganska vanligt, men försäljarna brukar också vara noga med att skriva ut precis vad som gäller om man läser hela specen, tex att nätverksportarna bara är 10/100. För som sagt, denna routern kan inte komma i närheten av 300Mbit/s. Det är helt omöjligt att mäta upp den hastigheten på något sätt över huvud taget. Är den ny hade jag spelat dum och reklamerat den eftersom jag inte fick ut 250Mbit mot internet, sedan får Teknikdelar lösa detta. Man marknadsför helt enkelt inte produkter med: "Anslut enkelt och snabbt via ethernet-kabeln från ditt modem och gör dig redo för att surfa loss med en hastighet upp till 300 Mbps." om de bara klarar 100Mbit/s. Enda sättet att bli av med skojare som inte är tydliga med sina produkter är att reklamera. Teknikdelar är skyldiga att ge dig en produkt som uppfyller specen som de själva skrivit. Gå till inlägget

Värst av alla hästhandlare är ASUS, de är ett perfekt exempel på hur man försöker vilseleda maximalt med marknadsföringen, många läser nog främst namnet/rubriken men när man fortsätter ner i databladets finstilta detaljer blir det intressant ;), en äkta skitprodukt som mest verkar tänkt att lura okunniga att tro att den är nått som klarar 750 Mbit

RT-AC51U Great-value dual-band AC750 wireless router for home and cloud use

802.11ac dual-band wireless at up to 733 Mbps for high-performance wireless

802.11ac : upp till 433 Mbit/s

RJ45 for 10/100 BaseT

https://www.asus.com/se/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/A...

De har tagit skitmarknadsföring av nätverksprodukter till en ännu ounderträffad lågvattennivå och det är inte bara 51an som de kör sina vilseledningsfloskler på.