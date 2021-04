Ersätt reCAPTCHA med honeypots

Hej,

Googles reCAPTCHA används vid inloggning till Sweclockers, förmodligen i ett försök att stoppa bottar från att attackera inloggningen med listor på användarnamn/lösenord.

Det första problemet är att Googles reCAPTCHA samlar in och analyserar en massa data om användarna på Sweclockers, detta helt i onödan. Användarna utnyttjas även till att träna Google's AI i image recognition.

Ett annat problem är att det gör det mycket svårare för användare som har olika grad av synnedsättningar, kognitiva nedsättningar som t ex dyslexi.

Ljudklippsdelen i reCAPTCHA är även den mycket dåligt utformad och inte ofta innehåller den statiska ljud/brus vilket gör det svårt att höra ordet.

Avslutningsvis så används endast Engelska ord, det här är i huvudsak ett forum på svenska. Allt ovanstående bidrar till högre instegströskel till forumet med ända syfte att förhindra bottar, det är enligt mig ett dåligt sätt då det går ut över användarna av Sweclockers.

Activity and user information reCAPTCHA collects and analyzes includes the following:

Typing patterns of the user

The amount of mouse clicks a user has done on the site or touches on an app

What language the user's browser is using

Google cookies that have been placed on the site

The answers to question fields on the site

CSS information

Plug-ins installed on the browser

Källa: https://www.freeprivacypolicy.com/blog/recaptcha-privacy-poli...

Istället för reCAPTCHA så föreslår jag honeypots (Läs under email-delen), dvs fält som inte syns för användaren men som alla bottar går bet på och fyller i. Dessa samlar inte in data om oss användare och de tvingar oss inte att träna Googles AI även om vi inte önskar det.