Finns det något liknande full-stack utvecklingsverktyg som Vaadin?

Vet inte vad du menar att det inte finns sådana som lilknar den, alla IDE:r jag känner till kan ju göra allt.

Visual Studio Code (För allt som finns på planeten jorden)

Jetbrains Rider (För c, c#, f#, c++, + frontend)

Jetbrains IntelliJ (För Java männskor, gissar den kan frontend också?)

Visual Studio (För c, c#, f#, c++, + frontend)