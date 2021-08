Alla borde ha trådlöst i sin stationära

Din telefon är verkligen guld att ha. Angående wi-fi för hotspot så vill jag även tipsa om att Android 11 nu stödjer tethering med ethernet kabel om man har en adapter för det.

"Android 11 DP3 also adds a new option to the hotspot and tethering menu in the form of Ethernet tethering. This will essentially allow people to connect a USB-to-Ethernet adapter to their Android phones and then connect the LAN cable to that adapter and their PC to use Internet from their phone. This is a niche feature but will certainly be helpful when you are trying to use Internet on a desktop that doesn't have Wi-Fi support"

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/android-11-5-great-feat...