Tilgin HG2501 avancerade inställningar

Jag har fått hem en Tilgin HG2501 från A3 (heter nu Bredband2).

På pappret så ser denna router riktigt vass ut. Men jag behöver göra vissa ändringar i routern för att få den att fungera i mitt nätverk.

Jag har en dator som agerar som router med IPfire som OS.

Så jag vill använda den som enbart en accesspunkt, switch och inaktivera DHCP servern i Tilgin HG2501, ändra ip adressen som man loggar in i routern med då det annars blir en ip krock i nätverket och inloggningsuppgifterna (framför allt lösenordet).

Då den inte är ansluten till internet via WAN porten så kommer den inte att ha kontakt med Bredband2 och man kan då inte göra ändringar i routern via deras hemsida. Bredband2 kommer heller inte ha möjlighet att konfigurera routern från deras system vilket jag verkligen inte vill att dom skall kunna heller.

Routern kommer att anslutas till en switch via en av LAN portarna och inte via WAN.

Jag hittar väldigt begränsad med information på google och ingen av guiderna/manualerna jag har kollat i tar upp just hur man inaktiverar DHCP servern och ändrar IP adressen till Tilgin HG2501.

Tacksam för hjälp

Edit:

Om det går och byta firmware på den till t.ex DDWRT så kanske det är en bättre lösning.