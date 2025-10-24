Köpt diverse komponenter men vad ska jag behålla?

Behöver lite akuta råd nu..

Senaste veckorna så har mitt pekfinger varit lite för klickglatt vilket har gjort att jag har köpt hem lite diverse produkter för ett nytt datorbygge. Det är rena impulsköp då det har varit bra rabatt. Men nu är det så illa att det har blivit lite för mycket och jag måste på något sätt bestämma mig för vad jag ska behålla samt returnera.

Min tanke i grund och botten var att bygga en budgetspeldator och ev på sikt uppgradera den lite vid behov. Även då att köpa delar lite löpande beroende på vad som dyker upp på fyndsidorna.

Första köpet blev en:

Intel Core i5 14600K processor från Elgiganten för 1649:-

Det andra köpet blev då helt ologiskt ett:

ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI från Inet för 1499:- (ja jag vet att det så klart inte passar men priset gjorde att jag blev osäker vilken väg jag ska gå..)

Det tredje och fjärde köpet inhandlades idag från Inet också:

Intel Arc B580 12GB Limited Edition för 1999:-

Intel Core Ultra 5 245KF 4.2 GHz 50MB 1499:-

Hur hade ni gjort?