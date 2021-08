En amatör försöker lysa upp vardagen (Min resa inom ... ficklampor?!)

Likt många andra på forumet är jag en prylnörd, och mitt nya nördområde är... ficklampor. Jag vet hur det låter, och jag visste själv inte ens detta var något man kunde nörda ner sig inom förens någon vecka sedan.

Jag har länge levt i det förflutna, där den röd-vita ficklampan förgyllde grovköket med sitt magnetiska fäste på vattenröret och förfärligt dåliga ljus. De senaste 15 åren har jag helt förlitat mig på mobilen, och aldrig tänkt tanken på att en klassisk ficklampa är något jag behöver eller vill ha.

Vare sig det är vandring, fiske eller datorpill, så har jag förlitat mig på ficklampan i mobilen. Den är ingen höjdare - otymplig och svag, men gör ofta jobbet. Jag har helt enkelt tänkt "detta är så bra det blir" och valt att acceptera det som sanning - den är trots allt bättre än reliken jag haft stående hemma.

Av ren slump började jag leta efter ficklampor för en vecka sedan, och sökte runt bland svenska butiker. Jag ville köpa något enkelt och nätt, utan att lägga en förmögenhet - jag visste trots allt inte om det ens var värt att lägga några pengar på. Jag hade ingen aning om vad jag letade efter, och sökte efter första bästa på prisjakt. Hittade en modell som såg vettig ut, strax under tusenlappen, som jag började googlade på. Det var då en hel värld av ficklampor lyste upp framför mig.

På diverse forumposter var modellen jag sökt på ratad, och istället föreslog de andra märken. Jag googlade runt på dessa, och insåg snabbt vilken djungel detta var. Man talade om throwers, flooders, light patterns, lumens hit och dit, värmeutveckling, bla bla. Men en specific ficklampa jag tyckte mig se nämnas ofta och som fick stor hyllning av communityt var: Wurkkos FC11. Jag hade aldrig hört talas om det märket förut. Sökte runt på prisjakt, men märket fanns ej att tillgå. Testade svenska Amazon, där jag fick träffar, men inte den specifika modellen. Jag testade till slut tyska Amazon, och där hittade jag den - plus många fler, till attraktiva priser. Ficklamporna i klassen jag kikade på låg på bara några hundra kronor, vilket var en stor kontrast mot de svenska butikerna, där motsvarande ficklampor såg ut att kosta över tusen kronor.

Jag beslutade mig till slut för att köpa en Wurkkos FC12, som såg ut att vara efterföljaren till FC11 (som fått så bra kritik), samt en Wurkkos HD20. Totalt landade båda ficklamporna på 1000 SEK, vilket var mer än jag tänkt lägga initialt, men eftersom detta verkligen kittlat min nyfikenhet så fick detta bli mitt lilla äventyr.

Jag har nu haft båda ficklamporna i en vecka, och kan inte säga annat än att jag är oerhört nöjd. Jag trodde att två ficklampor skulle vara overkill, men de har båda visat sig vara värdefulla på sitt sätt. Mer om det senare.

Ljuset är fruktansvärt starkt, nästan för starkt. Du kan lysa upp ett helt rum som om det vore dagsljus, och en mörk skogsstig på långa vägar. Som tur är går det att jusera ljusstyrkan genom att hålla inne knappen, där den då roterar igenom en rad olika ljusstyrkor från min till max och vice versa. Det finns en del genvägar för att komma till de olika ljuslägenda, t.ex dubbelklick för max styrka direkt etc. De producderar så pass mycket ljus att man kan känna värmen i ljusstrålen! Även ficklampan blir varm, framförallt runt linsen, men inte kring handtaget.

Båda lamporna är byggda i solitt aluminium, vilket ger en fantastisk kvalitetskänsla. Jag måste anmärka att jag är förvånad över kvalitén på materialet och finishen, det stämmer inte överens med priset. Hade den här lampan kostat det dubbla hade jag inte varit förvånad. Knapparna har en schysst klick-känsla som är lätta att använda, även med vantar. De ska vara vattentäta, vilket är ett stort plus för mig som fiskar och vandrar i såväl regn som sol, men inget som jag testat själv ännu utöver lite regn.

Båda lamporna kom med ett kompatibelt, återuppladdningsbart, batteri som laddas direkt i ficklampan via USB-C. Om man kopplar in ficklamporna via USB-C till sin mobil kan de även agera power-bank! Man kan alltså använda batteriet i ficklampan för att ladda sin telefon, en riktigt smidig funktion.

Jag tycker modellerna kompletterar varandra väl - jag upplever att HD20 lyser upp ett större område, men inte lika långt, medan FC12 lyser bättre på långa avstånd. Således använder jag HD20 som vandringsljus medan FC12 hjälper mig se på långa avstånd, t.ex en skylt eller liknande. Modellen HD20 har jag använt klipsad i ryggsäcksen på framsidan, så jag inte behöver hålla något i handen när jag går i mörket. Den har även en magnet längst bak som är väldigt stark; den har hjälpt mig plocka upp fiskedrag och även belyst insidan av min dator (genom att "hänga" den från chassit). När jag inte bär ryggsäcken har jag den på pannan med det inkluderade pannbandet, tycket det fungerar helt ok, även om den väger lite mer än vad en pannlampa brukar. Skulle jag bara köpa en hade jag nog börjat med FC12, den känns väldigt mångsidig och väger lite mindre.

Detta kanske inte är nyheter för någon - det kanske bara är jag som har varit bakom flötet. Det finns säkert många fler bra ficklampor att tillgå, men dessa två är jag väldigt nöjd med, speciellt med tanke på priset. Man hade helt klart klarat sig med en, och beroende på modell, kan man komma undan med bara några hundra kronor. Jag avslutar med några bilder på ficklamporna: https://imgur.com/a/C9yiC7o

Från och med nu är en bra ficklampa något jag alltid bär med mig.

Tack för ni tagit er tid att läsa min lilla historia!