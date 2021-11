Frankrike bannar Wish för att skydda konsumenter

Skrivet av UndaC: "testet upptäckte brandvarnare vars larm inte fungerade" En sådan hade jag behövt, blir alltid bara arg och irriterad när min brandvarnare tycker att jag steker saker i köket för aggressivt. Gå till inlägget

Skrivet av xealo: Förstår känslan, men att ha en brandvarnare som inte fungerar är inte att föredra om det skulle börja brinna på riktigt Gå till inlägget

Man får byta till en flamdetektor, rökmolnen får man tåla.

Kanske är det en köksfläkt som behövs så vida den inte brinner upp ?

Description

Sleek lines make up the AKDY® 63175D-BLK 30 wall mounted rangehood. Prevent the accumulation of grease and unpleasant odors during cookingwith this stylish range hoods powerful fans

https://www.wish.com/product/akdy-30-inch-wall-mount-stainles...