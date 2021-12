Mic låter bra i streamlabs/obs men låter som skit i adobe/audacity/röstinspelning, varför?

Tjipp tjenare!

Testa med att sätta upp mikrofonen som en Virtuel enhet med hjälp av VB Cable.

Från samma grupp som gjorde Voicemeeter hittade jag en virtuell ljudkabel (https://www.vb-audio.com/Cable/). Det gör samma sak som att ansluta en faktisk kabel direkt från datorns utgång till ingången.

Att ställa in det efter installationen är enkelt:

Öppna ljudenhetens kontrollpanel

Ställ in standardljuduppspelningen till CABLE Input

Gå till inspelningsfliken och högerklicka och öppna egenskaperna för CABLE Output

Öppna fliken Lyssna och markera sedan rutan "Lyssna på den här enheten".

Strax under det, ställ in "Uppspelning genom den här enheten" till dina hörlurar/högtalare. Du bör nu kunna höra ditt ljud som vanligt.

VIKTIGT: I ditt inspelningsprogram ställer du in systemets ljudingång på CABLE Output.

Vissa programs systemingång är oföränderlig, men från mina tester använder den bara standardutgången (nu din kabel)

Detta ger dig också lite extra kontroll över vilken applikations ljudström som skickas till inspelningsprogrammet via kabeln. Spela bara med den individuella applikationens ljudutgångar för att få det.

Förhoppningsvis hjälper detta