Css-fil vill ej koppla

/* Theme Name: Hermods tema Author: Ronja Description: Grundtema för studier Version: 1.0 Tags: Tema, Hermods Text Domain: Grundtema */ #wrapper{ width: 1000px; background: yellow; margin: 0 auto; nav ul { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; overflow: hidden; background-color: #333; } nav li { float: left; } nav li a { display: block; color: #ffe6ff; text-align: center; padding: 14px 16px; text-decoration: none; } /* Change the link color to #111 (black) on hover */ nav li a:hover { background-color: #29293d; }