Kan ni tyda dessa i BF2042

Skrivet av Soldierofwar1985: Hej! Skaffade nyss BF 2042 och håller på försöker ta reda på vad jag ligger på i FPS för att göra så relevanta FPS inställningar som möjligt. Skriver "perfoverlay.drawfps 1" och får fram följande: cpu 50/20.0 (gul text)

sim 45/12.0 (grön text)

gpu0 70/14.2 (grön text)

mp/s 259.0 Vad är FPSen av alla ovanstående siffror? Har en Ryzen 5 5600G processor samt ett Asus 5700 XT 8 Gb grafikkort samt 16 Gb DDR4 3200 Mhz ram om det säger er någonting... Gå till inlägget

Ingen!

Du får aktivera fps-counter i origin

Inställningar->spel eller något

Edit

Open Origin and click on your EA ID in the bottom left corner.

Head to Application Settings.

Navigate to the Origin In-Game tab.

Find the 'During Gameplay' section.

Ensure the Display FPS Counter option is ticked.