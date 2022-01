Metro Exodus Micro Stutter

Hej

Sitter och försöker lösa detta men jag kommer ingen vart. Hoppas någon har en lösning eller åtminstone stött på samma problem.

Precis installerat Metro på nya riggen och upplever massvis med micro stuttering (ingen aning vad man kallar det på svenska 😜).

När man rör med musen höger och vänster så hackar bilden till någon millisekund. Väldigt frustrerande eftersom det förstör upplevelsen.

Bifogar en video som visar exakt vad jag menar. Kika på bakgrunden och inte vapnet i sig.

Inga problem med prestandan i sig eftersom jag snittar 60-80fps.

((Högsta kvalite syns det bäst på))

Metro inställningar:

upplösning: 2560x1440

Quality: Extreme

RTX HIGH

DLSS: ON

Vsync: FULL

DirectX 12

Hairworks: OFF

AP: OFF

Tesselation: ON

Texture filtering X16

Shading rate 1.0

Specs:

3060Ti 8GB

i5 12600K

16GB 3200Mhz

Windows 10

Tack på förhand