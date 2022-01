LSI MegaRAID SAS 9261 RAID-kort

Säljer ett MegaRAID SAS 9261-8i RAID-kontroller kort.

■ Eight internal 6Gb/s SATA+SAS ports

■ Two Mini-SAS internal connectors (SFF-8087)

■ Support for 3Gb/s and 6Gb/s SATA and SAS hard drives

Medföljer 2 st SFF-8087 SAS to 4 SATA kablar. Senaste firmware är flashad.

Prisidé: 400kr?

Finns i Linköping, kan skcikas mot förskottbetalning och köparen betalar frakt.

