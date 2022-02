Rädda data från extern hårddisk?

Jag provade Clonezilla nu och följde en tutorial. Allting gick bra fram till steget när jag ska välja source disk att klona. I listan får jag endast upp mina vanliga 2 diskar.

Clonezilla verkar alltså inte hitta hårddisken.

Jag valde device-device (=work directly from a disk to another disk) och därefter disk to local disk som "mode".