Samsung Galaxy S7 Edge, fel på display

Tjena klockers!

Jag har en gammal S7 Edge jag vill komma in i innan jag gör mig av med den.

Problemet är bara att det verkar vara något fel på displayen eftersom den inte alltid visar bild.

När jag startar om telefonen via power + volym ner så visar den Samsung loggan och allt annat under uppstarten.

Men så fort det kommer till hemskärmen så blir det svart efter nån bråkdels sekund, jag hinner bara skymta hemskärmen. Sen går Always On Display igång och jag ser klockan och olika symboler för notiser.

När jag trycker på någon knapp för att komma in i telefon blir det svart, displayen svarar på tryck men visar inget.

Det blinkar även i övre högra hörnet för att indikera notiser.

Vissa tillfällen kan jag även skymta hemskärmen när jag trycker på powerknappen för att ange lösen.

Värt att tillägga är att jag gick runt med en spricka i displayen väldigt länge och sen dök det upp ett rosa streck längst med displayen som bara blev starkare med tiden.

Har någon tips på om det går att åtgärda det här eller hur jag kanske kan spegla skärmen eller något liknanden?

Någonstans känns det mer som att det handlar om ett mjukvarufel eftersom displayen visar bilder ibland.

Jag har googlat med inte hittat något om riktigt samma problem.

Tack på förhand för svar!