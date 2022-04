Hur rengöra PSU?

Hej,

Jag tänkte ta mig en ordentlig genomkörare i datorn för att verkligen dammtorka hela maskineriet. För första gången tänkte jag ta isär och rengöra min GPU, vilket jag nu förbereder mig för. Under förberedelsen kom jag att tänka på att jag aldrig rengjort en PSU heller. Vad jag minns från mina tonårsdagar är att man aldrig ska öppna en PSU och riskera att få många obehagliga, dödliga volt genom kroppen, men frågan är ju då hur jag ska få den ren?

ag antar att en riktigt grundlig rengöring för en amatör som mig är uteslutet, men räcker det verkligen med att stoppa in plaströret från en burk tryckluft och blåsa på? Kan jag inte våga mig på att liksom genom gallret dammtorka fläkten med tops eller så? Och hur långt in vågar jag trycka in plaströret från tryckluftsburken egentligen? Det är kanske en dum fråga, men kan ström föras genom plaströret upp till metallburken?

Mvh / seriegubben