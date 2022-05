Få snabbare prestanda vid behov?

Skrivet av spacedebree: Hej! Har en 5600X (med ett 3060 Ti OC'd) och jag märker i exvis FS2020 att datorn verkar behöva lite tid (någon sekund) för att prestera bättre när det behövs. Som en ramp där man ökar kraften liksom. Märks om jag roterar kameran bland moln osv (kan ju vara min GPU med). Med min gamla Ryzen 1600 hade jag satt till High Performance i Win för att få snabb respons, men låästa att man med 5600X inte bör eller ska göra det, utan att vanliga balanced duger. Gör den verkligen det och är det många som kör i High Performance läget istället för att få bättre reaktion när det behövs, mer kraft alltså? Min CPU är inte klockad mer än via DOCP, så minnena körs rätt i 3000mhz. Provade att trixa med OC på min CPU men nja...tyckte inte det gav något direkt (mest värme).

Min GPU är rätt ordentligt klockad, 150 på core och 800 i mem. Trött på att "se" hur datorn hämtar mer kraft liksom... Vill bara att den ska finnas där direkt, liksom... Tar alla ideer! Gå till inlägget

Visst tar det lite tid att ändra frekvens men det tar inga sekunder om inget är fel, har för mig att nyare AMD ändrar klocka på 1 ms. Ja så ska det vara enligt AMD >

What Controls Boost

These sensors measure and react in a very fast loop: up to 1000 times per second. Though there are many data points being measured, the most important are:

SoC Power (“PPT Limit”): measured in watts, the amount of power the CPU can draw before boost levels off

VRM Current (“TDC Limit”): measured in amps, the amount of current we let the motherboard deliver to the CPU before boost levels off

Temp (°C): measured in degrees Celsius, the temperature the CPU can reach before boost levels off

https://community.amd.com/t5/gaming/understanding-precision-b...