Enkel WYSIWYG Html editor för forum etc? (Gratis och inga ads)

Beroende på vad du egentligen vill göra så är väl kanske Wordpress ett bättre alternativ?

Samt en leverantör som hostar din webbsida samt har stöd för Wordpress såklart

Om du däremot vill leka lite hemma på datorn utan att lägga upp en sida online så har jag däremot ingen rekommendation.

EDIT: Vad jag kan se så är Quill inte ett WYSIWYG utan ett verktyg för utvecklare som skriver kod - men ta det med en nypa salt då jag bara snabbt scrollade runt lite på deras sida

EDIT2: dock står det "Use it freely in personal or commercial projects!" så fritt fram att testa lite själv.