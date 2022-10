Bästa cpu fläkt (pris/effekt) till Ryzen 7 5800 i miditower.

Hej.

Som rubrik säger söker jag den bästa fläkten för överkomligt pris till en R 7 5800 i en midi låda. Eller är vattenkylning the way to go?

Har plats för fläktpaket till vattenkylning i taket på lådan 240mm.

Budget: 1500:- är absoluta smärtgränsen.

Låda: Corsair Carbide 275R Black TG

Tippa gärna förslag i tråden.

Tack på förhand.