FTX-fläkt drar sjukt mycket ström på vintern?

Skrivet av cyklonen: Reglaget jag menar sitter inne i fläktskåpet. Jag måste först lyfta av en panel som liknar en överskåpslucka, och bakom den finns en ljud- och värmeisolerad skåpsdörr som jag öppnar med kvartsvarv på två skruvar i kanten. Väl inne finns filter, värmeväxlarinsatsen, fläktarna och i botten värmeslingan med vridreglaget (som ser ut som en dimmer man tappat knoppen på). Så här ser det jag har ut (snodd bild). Nere till höger sitter värmeslingorna och på framsidan av panelen sitter vridreglaget. <Uppladdad bildlänk> Gå till inlägget

Ser exakt ut som min gamla "VEVEX" från 1985! (Den som dog 2015).

Har du en sådan inne i din lägenhet, really? Sådana finns i radhus/villor normalt.

Din ser i alla fall ren ut, verkar vara nyligen rengjord.

Sitter två filterplattor på "kubens" båda sidor, en per sida. Dessa ska vara "rena" så flödet blir bra. Inkommande luft går genom kanaler i "kuben", utgående frånluft går i kanaler i samma kub. Utgående frånluft värmer upp inkommande friskluft. (Det är hela idén med FTX).

I tilluftskanalen ser du något som liknar en "doppvärmare".

Tilluftskanal= "plåtröret in i FTX". Du har förmodligen också ett spjäll (1800-talsteknik) där du kan reglera luftflödet rent mekaniskt in i FTX. Du kan "snedställa spjället" så kommer det in mindre friskluft i huset. Luftflödet kan också regleras med en varistor/potentiometer, eller på vanlig svenska "ratt" rent elektroniskt. Finns också en annan "ratt" i närheten av "kuben" som är graderad 10-15-20 etc. Det är termostaten som bestämmer när "doppvärmaren" ska slå på.

Själva fläktmotorn (om din är samma som min gamla) är på 40-50 Watt. "Doppvärmaren" är om jag inte minns helfel på 2kW. Så ska du "spara ström" sänker du termostaten till 12 grader på "doppvärmaren". Om jag minns rätt nu, efter alla dessa år.

Skruvade ner hela FTX-aggregatet cirka år Y2K för den var trasig. Bytte kondensatorer (e-lyt) och bytte bussningarna i motorupphängningen. Reservdelarna kostade 100kr. Aggregatet höll 15 extra år. Skar ihop 2015 som sagt. "Borde dött" år Y2K. Men strömmen var billig då, så modernisering hade knappast lönat sig för 22 år sedan.