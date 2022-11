EU vill chockhöja snuspriserna

Det var lite samma grej i Danmark kommer jag ihåg när jag bodde där, fast då var det med den höga skatten på fordon. I Sverige har vi relativt låg fordonsskatt på nya fordon, men i Danmark har det varit 180% avgift på nya bilar efter 80K. När EU ville att Danmark skulle ta bort denna så protesterade Danmark direkt (det var ju en jätteintäkt för staten), så det slutade med att dom blev undantagit från EUs "lag" på detta.

Kanske dags att sluta snusa, jag har tänkt lite över det. Blev inte särskilt motiverat av SVT's inlägg om Johannes som slutade snusa och han sade det var den svåraste tid i sitt liv. Effekterna av att sluta var minimala hälsomässigt iflg. läkarundersökningen han tog från start till slut, men det hade kostat honom 200K att snusa sen 13 till 33, så lite stålar blir det ju.

Kommer väl lite an på vad man annars har for "tröst" i livet, nu har han barn, nytt hus och familj, är man singel som jag, och inte så mkt. annat att se fram emot kan det vara lite sådär. Jag har försökt några gångar att sluta i nån vecka, det var inte så illa som hos Johannes, men jag saknade lite det "kicket" det gav mig när ensamheten blev som störst, och när man ville mysa lite med lite online spel etc. var lite som att nåt saknas.