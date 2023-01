Black screen till Windows startar + mer strul

Tja.

Börjar med systemet jag har:

Windows 11 Pro / OS-version 22621.963

CPU: Intel Core i7 13700K

Minne: Corsair 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz

Disk:

1. Kingston KC3000 M.2 NVMe SSD Gen 4 2048GB (Windows 11)

2. Samsung 960 EVO M.2 NVMe SSD 1024 GB (tidigare Windows, nu lagring)

Moderkort: Asrock z790 Steel Legend Wi-Fi

BIOS: 5.0.2 (uppdaterade idag från tidigare 2.x)

GPU: Gigabyte Nvidia GTX 1080

1. 2022-10

När jag köpte datorn så installerade jag Windows 11 på ett Kingston KC3000 M.2 NVMe SSD Gen 4 2048GB.

Jag använde mig endast av det intern GPU under hela installationen till jag kom in i Windows 11. So far so good.

2. 2022-10 Jag startar om datorn och går in i BIOS. iGPU står som auto. Bra. Då ska både intern och extern GPU fungera antar jag?

3. 2022-10 Jag stänger av datorn och installerar GTX 1080. Kopplar in skärmen till 1080, startar upp och får total black screen.

4. 2022-10 Jag stänger av datorn, tar ut 1080 och kopplar in kabeln i integrerade GPU'n. Nu kommer jag in i både BIOS och Windows 11 med intern GPU.

5. 2022-10 Jag besöker BIOS igen och ser att det finns tre alternativ på iGPU:

Auto - antar att både externt och internt ska fungera beroende på vilken skärmkabeln är ansluten till)

Disabled - endast externt GPU fungerar

Enabled - endast intern GPU fungerar

6. 2022-10 Jag sätter nu iGPU disabled (då körs endast externt grafikkort).

Jag installerar 1080 igen och kopplar in skärmen dit. Nu får jag black screen enda fram till inloggningssidan av Windows 11. Jag loggar in och allt fungerar. Installerar grafikkorsdrivrutiner och kör på så i några månader.

7. 2023-01-11 Idag ville jag uppgradera BIOS då jag såg en ny version och tänker att dem har fixat iGPU-problemet, samt att jag vill kunna besöka BIOS med mitt 1080 utan att behöva clear CMOS varje gång.

Innan avstängning så gör Windows en uppdatering.

Datorn stängs av och jag kopplar ur 1080 (eftersom jag ej kommer in i BIOS än med 1080).

Clear CMOS och startar om med intern GPU.

8. Jag uppdaterar nu BIOS från version 2.x till 5.0.2 och startar om datorn och får ett felmeddelande:

inaccessible boot device

9. Jag försöker att reparera Windows 11, fungerar ej. Jag försökte återskapa bootloader på flera olika sätt enligt microsofts hemsida via bl.a. commando prompten. Inget fungerar. Till slut ser jag att M.2 Kingston inte ens finns med som en disk enligt "list disk" och andra commandos jag provade. Däremot så listar BIOS min M.2 Kingston.

10. Det enda alternativet som gör att jag får igång Windows 11 är genom att göra en system återställning från dagens datum vid 14.00 tiden. Det är också den enda systemåterställningsalternativet jag har.

11. Jag använder fortfarande intern GPU och väljer att göra system återställningen. Windows 11 startas och jag loggar in.

12. Ok, super. Jag stänger nu av datorn och installerar därefter 1080 och kopplar kabeln dit för att se om Asrock har fixat buggen med iGPU auto. #blackscreen all over again. Jag kommer inte någonstans.

13. Jag tvingar datorn att stänga av. Tar ut 1080. Sedan gör en clear CMOS och kopplar in skärmen igen till intern GPU.

Datorn startas och jag får bild, men Windows 11 laddar inte, igen. Jag gör samma system återställning och Windows 11 fungerar och jag loggar in.

14. Jag besöker BIOS och ändrar från iGPU Auto till Disabled och stänger av datorn. Det var ju det enda sättet jag fick igång mitt 1080 tidigare. 1080 är aktivt och startar upp datorn. Black screen, igen!

15. Jag stänger av datorn -> tar ut 1080 -> clear CMOS -> startar datorn med integrerad GPU. Jag får bild, men Windows 11 laddar ej. Jag gör ytterligare en system återställning och loggar in. Nu skriver jag detta du läser.

16. Jag vet ej om detta är uppdateringen som gjordes innan jag började med allt detta idag (är kvar på system återställningen från 14.00 tiden). Här är i alla fall uppdateringen:

10 januari 2023 – KB5022303 (OS-version 22621.1105)

17.

Så utmaningarna nu är:

1. Får ej bild med GTX 1080

2. När jag clear CMOS för att aktivera intern GPU så kommer jag ej in i Windows 11 utan att göra en system återställning.

3. iGPU verkar ej fungera, eller missar jag något?

Uppskattar all hjälp jag kan få. Se om någon kan hjälpa mig att lösa detta.

Tack.