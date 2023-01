Gå från MBR till GPT för windows 11 updpatering men får validation failed

Försöker att uppdatera till wondows 11. Min hårdvara stödjer windows 11 men då jag har MBR måste jag fröst konvertera till GPT. Har testat att köra: "mbr2gpt /validate /disk:0 /allowFullOS"

Men får då felet:

MBR2GPT: Attempting to validate disk 0

MBR2GPT: Retrieving layout of disk

MBR2GPT: Validating layout, disk sector size is: 512 bytes

Disk layout validation failed for disk 0

Kollar jag i /windows/setuperr.log står det

ValidateLayout: Unexpected partition style, expected 0, found 1

Disk layout validation failed for disk 0

Bifogar en bild på hur det ser ut i diskhanteraren. Så vad är det jag behöver fixa?

Detta är redan långt över min förmåga. Jag har redan råkat sabba min bootloader 1 gång, så har med hjälp av en usb sticka lyckats återställa den.