Jag har problem att installera Windows 10 på min nybyggda dator.

Vid uppstart står det ”Disk I/O error”, testat med två olika diskar, samma sak.

När jag ska boota Windowsinstallation från USB får jag följande felmeddelande: ”Your computer encountered a problem and needs to restart”. Sen startar datorn om och samma sak upprepas.

Försökt uppdatera BIOS, men det går inte, varken via internet eller via USB. Tagit ur CMOS-batteri, två ggr, gör ingen skillnad.

Jag tror inte det är samma fel på två olika diskar av olika fabrikat. Skulle gissa på defekt moderkort.

