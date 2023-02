Bootar inte Windows och bara BIOS ibland

Tja! Behöver hjälp med min dator!

Märkte att jag hade lite sämre prestanda än vanligt så jag gick in i BIOS och aktiverade RAID, och ställde in systemet på performance mode vilket är kortets egna mjukvara för att "överklocka" cpun. Nåväl, klickar i ok och systemet startar om men inget kommer upp på skärmen, startar om och får samma resultat. Jag resettar moderkortet genom att plocka ur batteriet och in igen. Nu kommer BIOS upp och jag försöker boota "default" men ingenting händer. Gör om processen och återigen händer ingenting. Nu kommer BIOS inte upp överhuvudtaget och ingenting på skärmen. Gissar att det blivit något knas med RAID men vettef*n vad jag ska göra. Alla temperaturer såg bra ut när jag fick upp BIOS sista gången.

Sitter nu med en dator med till synes fullt fungerande hårdvara men ingen signal till skärmen och får ej upp BIOS... HJÄLP

Dator:

moderkort: z170 pro gaming

cpu:i5 6600k, vattenkyld

gpu:1060 6gb

ram:16gb ddr4

psu:CM 750w