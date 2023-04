VPN på Tele2 WiFi Hub C2

Hej

Jag använder sedan en tid tillbaka Mullvad VPN på mina enheter hemma, men har alltid haft max antal enheter igång (5) på den. Skulle vilja använda VPN på hela mitt WiFi hemma istället och på så vis ha 4st lediga platser i Mullvad VPN. Är det någon här som kan förklara hur man gör detta?

Har i dagsläget en Tele2 (f.d. Comhem) WiFi Hub C2 router, med 250/50 hastighet.

Så som jag förstått det behöver jag köpa en ny router som har stöd för VPN.

Tips på en bra för 1000-2000 kr budget? Sålänge jag kan få ut 100/25 iaf så är jag nöjd.

Sedan om jag förstått det rätt behöver jag aktivera "bryggläge" på min WiFi Hub C2 router. Men därefter vet jag inte hur jag ska göra. Ska man koppla den nya routern till min WiFi Hub C2? Hur gör man det? Med en sladd? Kör idag endast med WiFi hemma.

Och när det är på plats, konfigurerar man VPN:en via routersidan eller ska man SSH in på något sätt och ansluta den till Mullvad där? Hur byter jag enkelt location i Mullvad VPN för routern? T.ex. om jag nu är ansluten till Tyskland men märker att det är segt och vill ändra till Sverige. På dator/mobil är det väldigt enkelt via deras app, men hur ändrar man det i routern?

Är novis när det gäller nätverk så har ingen koll på vad ord som NAT, brygga, Wireguard m.m. betyder tyvärr.

Vore tacksam om någon kan ge lite praktiska exempel på hur det går till bara.