Vilket grafikkort bör jag köpa?

För fyra år sedan köpte jag en Taurus Gaming RX 580 från Inet, med följande komponenter:

- AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor, 3.60 GHz

- 16 GB RAM-minne

- Radeon RX 580

Har återkommande haft problemet att skärmen fryser sig och sen blir svart. Det går i perioder detta, under vissa perioder är det oftare än annars, och det var väl mer sällan när datorn var ny. Googlar man på det så är det ett vanligt problem med just det grafikkortet, så det är inte fallet att just mitt exemplar är defekt. Finns förslag på massvis av olika lösningar, men inget som verkar fungera för alla. Det kan komma lite närsomhelst, är inte såvitt jag märkt kopplat till en viss aktivitet. Kan komma när jag spelar spel, kollar Youtube, , öppnar en bild, precis har öppnat Chrome eller vadsomhelst.

Min dator i övrigt är inte så gammal och jag tycker den fungerar bra bortsett från detta, så jag tänkte köpa ett nytt grafikkort snarare än en ny dator. Jag spelar inga krävande spel och det behöver verkligen inte vara det häftigaste grafikkortet. Jag vill bara slippa detta otroligt irriterande kraschande. Vilket kort bör jag köpa?

Är det givet att köpa ett kort från ATI, givet datorns övriga komponenter? Jag är inte jättesugen på att belöna ATI med ett köp av ett nytt av deras grafikkort när grundorsaken till köpet är att det grafikkortet jag har just nu från dem uppenbarligen är ett hafsverk som de struntat i att åtgärda.

Jag har provat att ladda ner nya drivrutiner, problemet kvarstår. Det finns till och med diskussioner på internet om vilka drivrutiner till kortet som är de mest stabila…