Nästan hälften av svenskarna är gamers

Chassi Fractal design R6 USB C, Skärm LG UltraGear 38GN950 38" Moderkort ASUS ROG STRIX X570-E GAMING CPU 5800X3D RAM G.Skill 4x8 DDR4 3600MHz CL16 Ripjaws SSD 1 Samsung 970 EVO Plus 250GB SSD 2 Kingston A2000 M.2 1TB GPU Gigabyte Geforce RTX 3080 10GB AORUS XTREME NON LHR. Nätagg Corsair RM1000x.