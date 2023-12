I5 9600k gtx1070 ti

Kraftfull och Snabb Dator Till Salu!

Specifikationer:

Moderkort: Asus Prime Z390-A

Processor: Intel Core i5 9600K

Grafikkort: MSI GTX 1070 Ti

Nätaggregat: Seasonic Focus 750W

Lagring: Samsung 970 EVO SSD 500 Gb m2 disk

Minne: Corsair 16GB DDR4 (2x8GB)

Chassi: Phanteks Eclipse P350X

Kylning: Be Quiet Dark (luftkylning)

Fläktar: be quiet! SilentWings 3

Beskrivning:

Denna kraftfulla dator är skapad för att leverera en imponerande prestanda och hantera de mest krävande uppgifterna med lätthet. Med en Intel Core i5 9600K-processor, MSI GTX-grafikkort och en Samsung 970 EVO SSD, kommer du att uppleva snabba och smidiga prestanda i alla dina favoritspel och arbetsuppgifter.

Chassit, Phanteks Eclipse P350X, kombinerar stil och funktionalitet med eleganta LED-ljuseffekter och optimal luftflödesdesign. Dessutom säkerställer Be Quiet Dark-kylaren och be quiet! SilentWings 3-fläktarna att din dator förblir tyst och sval även under intensiva sessioner.

Denna dator är perfekt för spelentusiaster och kreativa professionella som söker en pålitlig och kraftfull arbetsstation. Kontakta mig om du är intresserad eller om du har några frågor.

Läs hela annonsen här