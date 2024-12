Gamers Nexus - Do Not Buy NZXT | Predatory, Evil Rental Computer Scam Investigated

Väldigt intressant utredning. Bra gjort utav Steve och hans team på Gamers Nexus som alltid försöker avslöja företag som försöker göra dumheter mot konsumenterna.

Bojkotta NZXT?

https://www.youtube.com/watch?v=0pomC1CfpC0

Gamers Nexus tar detta på största allvar:

"We have permanently banned NZXT from all future advertising with GamersNexus. Forever."

https://gamers.nexus/ethics-statements/advertising