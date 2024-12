Vart kan jag få tag i ett Modem?

Skrivet av Hogzor: Jag har ett modem från Telenor som inte klarar av 1000/1000. Därför köpte jag en ASUS RT-BE88U som jag trode var ett Modem. Gå till inlägget

Om du tittar på routern från Telenor så har den samma typ av uttag som din nya router från Asus. Koppla in kabeln i ingång märkt WAN, på Asus är den nog blå och ställ sedan in din router via hemsidan eller appen.

Har du en mediaomvandlare som inte klarar högre hastigheter pratar du med din leverantör.