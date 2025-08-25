Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Server dator

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Server dator

Jag ska bygga en server för ca 30-40 bottar som ska hjälpa mig med vissa saker.

men alla jäkla server moderkort / annat är så dyrt, samt att vissa prossesorer int finns längre om man inte tar via e-bay / ammazon

min ram är 256gb

ge mig förslag

/ Micke

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Badomen:

Jag ska bygga en server för ca 30-40 bottar som ska hjälpa mig med vissa saker.

men alla jäkla server moderkort / annat är så dyrt, samt att vissa prossesorer int finns längre om man inte tar via e-bay / ammazon

min ram är 256gb

ge mig förslag

/ Micke

Gå till inlägget

Först och främst: vad ska botarna göra?
Och sekundärt 256 GB av vilken sorts RAM? Det bestämmer ju rätt mycket av vilken CPU/moderkortskombo du kan välja…

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar