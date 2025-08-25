Server dator

Badomen
Medlem
●
Jag ska bygga en server för ca 30-40 bottar som ska hjälpa mig med vissa saker.
men alla jäkla server moderkort / annat är så dyrt, samt att vissa prossesorer int finns längre om man inte tar via e-bay / ammazon
min ram är 256gb
ge mig förslag
/ Micke
Först och främst: vad ska botarna göra?
Och sekundärt 256 GB av vilken sorts RAM? Det bestämmer ju rätt mycket av vilken CPU/moderkortskombo du kan välja…
