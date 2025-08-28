DDR4 2133 SODIMM – 8-16 GB

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Tjena SweClockers!

Som titeln lyder söker jag lite extra arbetsminnen till en gammal laptop (Lenovo Y700-15ISK) som ska få agera server för skolprojekt. Det sitter idag en ensam sticka om 8 GB jag önskar komplettera, alternativt byta ut mot ensam större.

Speckrav:

  • 8 - 16 GB

  • DDR4 2133 MHz (MT/s)

  • SO-DIMM

Skicka gärna ett PM om du har någon sticka liggandes

Väl mött!

