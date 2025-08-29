Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

2x Borderlands 4 spelkoder

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

2x Borderlands 4 spelkoder

Som rubrik lyder säljer jag 2x spelkoder som fått med vid inköp av nytt grafikkort åt brorsan och nära vän. Hjälper de att sälja då de ej tänkt spela detta spel.
Säljes till högstbjudande och kan vara behjälplig att aktivera ifall man inte själv har hårdvaran som krävs.

För mer info https://www.nvidia.com/sv-se/geforce/campaigns/borderlands-4-...
Spelet släpps 12e september

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Nytt bud: 600 kr För bägge till mig och nära vän :)
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har du kollat så du kan aktivera flera koder?

Ibland är det MAX en kod per hårdvara..

Kan bara bra att kolla upp det innan.

Visa signatur

Fractal R6 Blackout TG | ASUS TUF X670E Plus | Ryzen 7700 / H150i Elite LCD | Corsair 32GB DDR5 @7200 | 7900XTX Hellhound | nVme 500GB OS-PRG | NV2 2TB | 4TB HDD x 2 | ASUS Scope II 96 | Razer Viper V3 Pro | SoundBlasterX G6 + Sennheiser HD 660S | AOC 34" CU34G2X
*SERVER: HP MicroServer Gen8 - Xeon E3-1265L V2 - 16GB - 4x8TB* - PLEX - AdGuard
*MOBIL: Google Pixel 7 Pro 256GB

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Bara så ingen blir besviken: man måste troligen ha ett grafikkort från RTX 50-serien för att kunna använda dessa koder

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av AxxT:

Har du kollat så du kan aktivera flera koder?

Ibland är det MAX en kod per hårdvara..

Kan bara bra att kolla upp det innan.

Gå till inlägget

Inga problem aktivera från olika såfall om utfallet är så.

Skrivet av urban22:

Bara så ingen blir besviken: man måste troligen ha ett grafikkort från RTX 50-serien för att kunna använda dessa koder

Gå till inlägget

Ja de stämmer om man vill göra de själv, har aktiverat nycklar tidigare åt andra här på forumet utan beskymmer 😊

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar