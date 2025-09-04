Sladd för Macbook pro till skärm med power, KVM och hög refresh rate?

kyotoprotokollet
Jag har en PC och en Macbook pro samt en skärm (MSI MPG 274URFDE QD) med Power delivery och KVM-funktionalitet. Jag är osäker på vad för slags sladd jag behöver för att kunna köra power delivery, skärm och KVM via min Macbook pro. Jag vill ju bara använda en sladd och få ström, KVM och så hög refresh rate som möjligt via den. Vad behöver jag?
Denna kommer funka utmärkt, givet att 100W räcker: https://noerdic.se/products/usb4-cable-2-5m-100w
EDIT: för att du ska få ut maximal refresh rate måste det dock stödjas av både källa (din dator) och USB-ingången på skärmen. Jag har tidigare haft problem med Macbook och höga refresh rates. Min gamla skärm skulle klara 165 Hz men tror bara jag fick ut 120 eller 144, minns inte riktigt
