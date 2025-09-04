Sladd för Macbook pro till skärm med power, KVM och hög refresh rate?

Jag har en PC och en Macbook pro samt en skärm (MSI MPG 274URFDE QD) med Power delivery och KVM-funktionalitet. Jag är osäker på vad för slags sladd jag behöver för att kunna köra power delivery, skärm och KVM via min Macbook pro. Jag vill ju bara använda en sladd och få ström, KVM och så hög refresh rate som möjligt via den. Vad behöver jag?