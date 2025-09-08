Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

AM4 moderkort, AMD processorkylare, chassifläktar, tangentbord, DDR4 ram

1
AM4 moderkort, AMD processorkylare, chassifläktar, tangentbord, DDR4 ram

Säljer följande:

Moderkort Gigabyte GA-A320M-H

AMD Ryzen orginal processorkylare, aldrig använd

2 st Arctic P12 PWM pst 120mm

60% Deltaco DK430 60% tangentbord

DDR4 2x8GB 3000Mhz Vengeance LPX

Finns i Malmö Västra hamnen för upphämtning. Allt kan skickas mot frakt utom moderkortet då jag inte har bra förpackning för detta. Bud på allt, säljer till vem jag vill.

"Just think of me as one you never figured..."

Moderkort Gigabyte GA-A320M-H 200kr + frakt

T.ex:
Blå påse M
Innermått: ca 265x215 mm
Maxvikt: 2 kg
Pris/förpackning: 75 kr

Får Stock-kylaren plats också så köper jag gärna den också för +25kr.

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz

*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz

Skrivet av Fenrisulvfan:

Moderkort Gigabyte GA-A320M-H 200kr + frakt

T.ex:
Blå påse M
Innermått: ca 265x215 mm
Maxvikt: 2 kg
Pris/förpackning: 75 kr

Får Stock-kylaren plats också så köper jag gärna den också för +25kr.

Noterat! Skickas i så fall på egen risk. Återkommer!

"Just think of me as one you never figured..."

Nytt bud: 400 kr Moderkort + ram hämtar
Asus TUF B650 plus wifi - Ryzen 7800x3d - Peerless Assassin - ASUS TUF 4070ti SUPER - 32gb Corsair vengeance 6000Mhz CL30 - Corsair Rmx 850w - Asus Proart PA401

