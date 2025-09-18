Fel vid installation av Windows 11 med autounattend

MuskotSE
Tjenare!
Jag har stött på ett problem.
Jag försöker installera Windows 11 med en Autounatted fil. När jag lagt in den i usb stickan där Media installationen gjordes så blir det en Microsoft Edge fil,
Vid installation av Windows så installeras datorn korrekt men startar om och säger: "varför startades min dator om"
jag kommer inte vidare.
Någon som vet vad för fel jag gjort?
