Fel vid installation av Windows 11 med autounattend

Tjenare!

Jag har stött på ett problem.

Jag försöker installera Windows 11 med en Autounatted fil. När jag lagt in den i usb stickan där Media installationen gjordes så blir det en Microsoft Edge fil,

Vid installation av Windows så installeras datorn korrekt men startar om och säger: "varför startades min dator om"

jag kommer inte vidare.

Någon som vet vad för fel jag gjort?