Mmm222
Medlem
●
Har en kod över för battlefield 6 .
Aktiveras genom att skapa ett intel konto .
https://softwareoffer.intel.com/
Går att lösa in redan nu .
Kommer inte kunna hjälpa till med att aktivera tyvärr .
Så se till att du har rätt hårdvara innan Köp !
Koden man får efter aktivering är för EA App.
Så står det efter aktiveringen när man är inloggad på intels hemsida:
"Game codes for Battlefield™ 6 will be available starting on October 3, 2025. Check back then to claim your copy to your EA App account and pre-install the game to play when it officially launches on October 10, 2025.
Please Note: An EA App account is required to redeem the Battlefield™ 6 game code when it becomes available on October 3, 2025."
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.