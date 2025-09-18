Har en kod över för battlefield 6 .

Aktiveras genom att skapa ett intel konto .

https://softwareoffer.intel.com/

Går att lösa in redan nu .

Kommer inte kunna hjälpa till med att aktivera tyvärr .

Så se till att du har rätt hårdvara innan Köp !

Koden man får efter aktivering är för EA App.

Så står det efter aktiveringen när man är inloggad på intels hemsida:

"Game codes for Battlefield™ 6 will be available starting on October 3, 2025. Check back then to claim your copy to your EA App account and pre-install the game to play when it officially launches on October 10, 2025.

Please Note: An EA App account is required to redeem the Battlefield™ 6 game code when it becomes available on October 3, 2025."

