LG X110, HP EliteBook Folio 9470m

Kollar om någon är intresserad av dessa innan de hamnar på tippen.

LG X110

Windows XP-era laptop med 10-tums skärm, Atom processor (32-bit) och 2 GB RAM.

Tangentbordet var vitt en gång i tiden men har gulnat.

Verkar fungera, fläkten ger ett missljud vid start men den klarar POST.

Inkl. laddare och fodral, inget OS.

HP EliteBook Folio 9470m

15" skärm (sprucken)

i5-3427U

4 GB RAM

Köpt här på marknaden men kom aldrig till användning. Skärmen är sprucken och går inte att läsa men videoutgångarna fungerar fint och agerar som primär skärm när locket är stängt. Var tänkt att fung fungera som server eller enklare HTPC.

Inkl. laddare och docka, Win 10 installerat.

Endast upphämtning.

