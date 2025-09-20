Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

ASUS ROG Swift PG348Q + Gamingdator ITX: Ncase M1, RTX 3070, Ryzen 3700x, SF600, Noctua NF-a12x25, Rog Strix B550

Väl omhändertagen dator som fungerar felfritt och nyligen genomblåst och rengjord så väl det går utan att plocka isär alla komponenter.

Grafikkkortet är deshrouded och har satt in 2 st Noctua nf-a12x25 i botten.
Går väldigt tyst under gaming.
Har sannolikt nästan alla förpackningar och extra kablar etc till de flesta komponenterna om man är intresserad av detta.

Kan även hämtas i Göteborg och Stockholm.

Chassi: Ncase M1
GPU: Rtx 3070 ( MSI Ventus x3)
CPU: Ryzen 3700x
Moderkort: Rog Strix b550-I Gaming Wifi
RAM: G-skill 16gb 2400mhz
PSU: Corsair SF600
CPU kylare: Noctua C14
Fläktar: Noctua Noctua nf-a12x25 (3 st, 2 under grafikkort och 1 för cpu kylare)
Hårddisk: Samsung EVO 870 SATA SSD

Finns även en ASUS ROG Swift PG348Q som eventuellt är till salu beroende på bud.
Pris för datorn 10000kr eller högsta bud. Hämtas helst så att jag kan visa att allt fungerar osv.

Lägger upp denna annons i första hand som en intressekoll då jag inte är i akut behov av att få datorn såld.

Skrivet av Lallo:

Grafikkkortet är deshrouded och har satt in 2 st Noctua nf-a12x25 i botten.

Ser också ut som att en del av gpuns backplate är kapad, stämmer det?

Skrivet av Fortitude:

Ser också ut som att en del av gpuns backplate är kapad, stämmer det?

Kunde inte redigera mitt inlägg men efter lite googlande ser det ut som att de har satt på backplate från deras x2 kort från fabrik.

