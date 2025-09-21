Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Samsung 870 QVO 4tb

Samsung 870 QVO 4tb

Köpt en begagnad dator där det ingick en Samsung 870 QVO 4tb.
Nästan 100% hälsa.

Något som blir överflödigt för mig.

Budgivning i kommentarerna.
Väljer att sälja när jag känner att rätt bud har kommit.

Är det möjligt att få TBW (Terabytes Written)?
Enklast att kontrollera med Samsung Magician som också ger hälsostatus i %.

LianLi O11XL 3900x RTX3090 [Phantek P600s 5950x EKWB 4090]
[Tower900 5800x3D inno3D 5090 arctic + 1080ti till DCS med Quest3]
Nytt skal LianLi V3000+ och ett DK-05f som väntar på bygge.

Nytt bud: 1 400 kr TBW är <100 TB skrivet och Hälsa är runt 90-100%
Är det möjligt att få TBW (Terabytes Written)?
Kan återkomma med det senare ikväll/imorgon.
Dum som jag var kopplade jag ur den innan jag tog en printscreen...

Kan återkomma med det senare ikväll/imorgon.
Låter ok

