Köpes Star Wars lego / Star wars prylar till 8-åring

Hej! Liten chansning men provar på denna marknad Har en Star Wars-tokig 7-åring som snart fyller år, han önskar sig star wars-lego och andra "star wars" prylar (t.ex småfigurer, Darth Vader mask, storm trooper-hjälm osv). Om nån sitter på sådant får ni gärna skriva här eller skicka ett DM.

Budget upp till en tusenlapp ca (helt beroende på vad det är förstås!).

