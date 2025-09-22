Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Philips 58" 4K Smart TV 58PUS8505 + soundbar

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Philips 58" 4K Smart TV 58PUS8505 + soundbar

Väldigt sparsamt använt. Mest suttit och dammat i mitt rum över åren.

TV: https://www.komplett.se/product/1161431
Soundbar: https://www.komplett.se/product/1163794

Inköpt 24 oktober 2020.
Kablar till soundbar + subwoofer medföljer givetvis, och en HDMI kabel + strömkabel till TV:n

Hämtas endast då jag ej har tillgång till bil och inte har lådorna kvar.

Läs hela annonsen här

Visa signatur

Fractal Design Meshify C | Corsair RM850X ATX 3.1 850W | MSI X570 MPG GAMING EDGE WIFI | AMD 5800X3D | RTX 5070 Ti Prime OC | 32GB 3200MHz CL16

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar