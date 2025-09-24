Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Ny tillverkares minnesmoduler delar på fläktar

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Ny tillverkares minnesmoduler delar på fläktar

Vortex från Origin Code kopplar samman alla fyra minnesmodulerna för delad kylning.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Fläkt på minnesmoduler är inte nytt.
Jag vill minnas att jag hade en liknande pryl med små fläktar över minnesmoduler för typ 10 år sen.
Kommer dock inte ihåg tillverkare, men fläktenheten var metallic blå..

Nån som kommer ihåg vad det var för tillverkare?
Kan ha varit Thermaltake men kommer inte ihåg som sagt...

Visa signatur

🗄️ Corsair Carbide 100R Chassi] 🔲AMD® RYZEN™ 9 5950X] 🏬MSI X570 MAG TOMAHAWK WIFI] ❄️Arctic Cooling Liquid Freezer II 240] 🎞️Kingston Fury Beast 128GB (4x32GB) DDR4 3600MHz/CL18.22.22 @CL 16.19.19 ] 🏴Powercolor Radeon RX 6950XT 16GB Red Devil] [💾WD Black SN850 NVMe SSD 2TB] [2x WD BLACK SN850X NVMe SSD 8Tb] [Samsung SSD 870 QVO 4Tb] [Crucial BX500 SATA SSD 4TB] [38TB NAS 7200rpm Lagringsdiskar] [🖥️ASUS VP28U 4K 28" Skärm] [🔌Comhem 1000/1000Mbit fiber]

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av herbamare:

Fläkt på minnesmoduler är inte nytt.
Jag vill minnas att jag hade en liknande pryl med små fläktar över minnesmoduler för typ 10 år sen.
Kommer dock inte ihåg tillverkare, men fläktenheten var metallic blå..

Nån som kommer ihåg vad det var för tillverkare?
Kan ha varit Thermaltake men kommer inte ihåg som sagt...

Gå till inlägget

Kan det ha varit Zalman?

Visa signatur

Motherboard: Asrock x870E Taichi Lite | Processor: AMD Ryzen 9 9950X3D | Graphic: MSI GeForce RTX 4090 24GB GAMING TRIO | Memory: G.Skill 64GB DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 Neo | PSU: ASUS ROG Thor 1200W

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av herbamare:

Fläkt på minnesmoduler är inte nytt.
Jag vill minnas att jag hade en liknande pryl med små fläktar över minnesmoduler för typ 10 år sen.
Kommer dock inte ihåg tillverkare, men fläktenheten var metallic blå..

Nån som kommer ihåg vad det var för tillverkare?
Kan ha varit Thermaltake men kommer inte ihåg som sagt...

Gå till inlägget

https://www.techpowerup.com/95991/kingston-technology-release...

Visa signatur

5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har för mig att de hade en relativt hög ljudvolym också men det kanske är bättre med denna modellen.

Visa signatur

Dell U2311H / MSI Optix MAG274QRF-QD
[ FD 7 Black TG Dark ][ MSI Z690 EDGE WIFI DDR4][ I7 12700K ][ Noctau NH-D15 Black ][ Kingston Fury Renegade 32GB 3600Mhz CL16 DDR4][ WD Blue M2 1TB][ Samsung 860 500 GB ][ WD Caviar Green (EZRX) 1TB ][ Corsair RM850x v3 ][ MSI GTX 1060 GamingX 6GB ][ Backup WD Caviar Green (EARX) 2TB ] [ Backup Seagate BarraCuda (ST2000DM006) 2TB ]
[ Qpad MK-50 ][ SteelSeries Sensei Ten ]

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Små fläktar brukar innebära stort oljud. Om minnesmoduler i framtiden börjar kräva aktiv kylning kanske det är dags att någon åter börjar kränga kragar som man kan koppla samman med valfri större insugsfläkt. Minns att vissa äldre chassin hade dylika för CPU-kylning. Funkade väl sådär.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Den var det!

Visa signatur

🗄️ Corsair Carbide 100R Chassi] 🔲AMD® RYZEN™ 9 5950X] 🏬MSI X570 MAG TOMAHAWK WIFI] ❄️Arctic Cooling Liquid Freezer II 240] 🎞️Kingston Fury Beast 128GB (4x32GB) DDR4 3600MHz/CL18.22.22 @CL 16.19.19 ] 🏴Powercolor Radeon RX 6950XT 16GB Red Devil] [💾WD Black SN850 NVMe SSD 2TB] [2x WD BLACK SN850X NVMe SSD 8Tb] [Samsung SSD 870 QVO 4Tb] [Crucial BX500 SATA SSD 4TB] [38TB NAS 7200rpm Lagringsdiskar] [🖥️ASUS VP28U 4K 28" Skärm] [🔌Comhem 1000/1000Mbit fiber]

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av herbamare:

Den var det!

Gå till inlägget

Min google-fu var stark

Googlade "Metallic Blue Ram fan", dök upp som en av de första bilderna

Visa signatur

5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Här är några äldre:
2007: https://www.techpowerup.com/review/ocz-xtc-memory-cooler/
2006: https://www.techpowerup.com/64005/arctic-cooling-enhances-the...
2005: https://www.techpowerup.com/review/abit-aa8xe/4.html?vote=5

Finns säkert ännu äldre om man letar, så detta är absolut inget nytt, samma sak gäller ju vattenkylning till RAM moduler.

Men då man är allergisk mot små fläktar så är det ju knappt intressant.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Min polare hade Corsair Vengeance Airlfow på sina DDR3-minnen, de lät hemskt hehe Hoppas dessa är lite mer behagliga akustiskt.

Visa signatur

Deskify SL600 C

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Dom har väl hållit på med detta i decennier... köpte nåt liknande kit som det här, inte för fläktarnas skull men minnet hade rätt timings:

Jobbar idag som ghetto-kylning för en (i teorin) rent passivt kyld GPU... som dock mår bättre av minimalt luftflöde.

Visa signatur

|[●▪▪●]| #Monster Battle Station(tm)#: Ryzen 3700X >-< GB-X570-AE >-< 32GB RAM >-< RTX 4070S >-< Crucial 2TB SSD |[●▪▪●]|

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av BennyZ:

Min polare hade Corsair Vengeance Airlfow på sina DDR3-minnen, de lät hemskt hehe Hoppas dessa är lite mer behagliga akustiskt.

Gå till inlägget

Du menar en sån här skönhet:

Fanns i botten av min fläktlåda 😆

Visa signatur

| Ryzen 5800X | ASUS X570 TUF | 32GB G.Skill Trident Z Neo 3600 CL16 | Asus RTX 3080 Strix OC | 2x Samsung 970 Evo 1TB M2 SSD | Seasonic 850W Focus Gold modulärt || Kylning: Corsair H115i PRO, 9x 140mm Be Quiet! Silent Wings 3 PWM || Skärm: ASUS MG279Q || Chassi: Fractal Design Meshify 2 Dark TG

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av BennyZ:

Min polare hade Corsair Vengeance Airlfow på sina DDR3-minnen, de lät hemskt hehe Hoppas dessa är lite mer behagliga akustiskt.

Gå till inlägget

Yup, hade sån fläkt på Corsair minnen också, de med jättehöga röda kylflänsar, tror tom det var DDR2 och att fläkten kom med minnena.

Googlade, Dominator hette de

Edit: Haha missade att flera postat bilder redan lol

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av BennyZ:

Min polare hade Corsair Vengeance Airlfow på sina DDR3-minnen, de lät hemskt hehe Hoppas dessa är lite mer behagliga akustiskt.

Gå till inlägget

Jag hade också en sådan kylare till mina corsairminnen, det blev inte många timmars användning av den innan jag lessnade på oljudet och den förpassades till garderoben.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Är det bara jag som ALDRIG känt något behov av Minneskylare? Samma med kylblock eller liknande för NVME-diskar.

Visa signatur

YouTube-kanal: https://youtube.com/@rewoXofficial

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av rewoX:

Är det bara jag som ALDRIG känt något behov av Minneskylare? Samma med kylblock eller liknande för NVME-diskar.

Gå till inlägget

Minneskylare: verkligen inte.

PCIE5 NVME diskar däremot kan ärligt talat behöva det.

Visa signatur

5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jippi! 5000+ RPM-fläktar som låter illa och går sönder i förtid, just vad jag saknat! 🤩

Visa signatur

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
https://www.eloshapes.com/
https://xkcd.com/386/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar