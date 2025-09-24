Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Ny tillverkares minnesmoduler delar på fläktar
herbamare
Medlem ★
●
Visa signatur
🗄️ Corsair Carbide 100R Chassi] 🔲AMD® RYZEN™ 9 5950X] 🏬MSI X570 MAG TOMAHAWK WIFI] ❄️Arctic Cooling Liquid Freezer II 240] 🎞️Kingston Fury Beast 128GB (4x32GB) DDR4 3600MHz/CL18.22.22 @CL 16.19.19 ] 🏴Powercolor Radeon RX 6950XT 16GB Red Devil] [💾WD Black SN850 NVMe SSD 2TB] [2x WD BLACK SN850X NVMe SSD 8Tb] [Samsung SSD 870 QVO 4Tb] [Crucial BX500 SATA SSD 4TB] [38TB NAS 7200rpm Lagringsdiskar] [🖥️ASUS VP28U 4K 28" Skärm] [🔌Comhem 1000/1000Mbit fiber]
Lacusmons
Medlem ★
●
Visa signatur
Motherboard: Asrock x870E Taichi Lite | Processor: AMD Ryzen 9 9950X3D | Graphic: MSI GeForce RTX 4090 24GB GAMING TRIO | Memory: G.Skill 64GB DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 Neo | PSU: ASUS ROG Thor 1200W
NightFred
Medlem ★
●
Visa signatur
Dell U2311H / MSI Optix MAG274QRF-QD
[ FD 7 Black TG Dark ][ MSI Z690 EDGE WIFI DDR4][ I7 12700K ][ Noctau NH-D15 Black ][ Kingston Fury Renegade 32GB 3600Mhz CL16 DDR4][ WD Blue M2 1TB][ Samsung 860 500 GB ][ WD Caviar Green (EZRX) 1TB ][ Corsair RM850x v3 ][ MSI GTX 1060 GamingX 6GB ][ Backup WD Caviar Green (EARX) 2TB ] [ Backup Seagate BarraCuda (ST2000DM006) 2TB ]
[ Qpad MK-50 ][ SteelSeries Sensei Ten ]
underd0g76
Medlem ★
●
herbamare
Medlem ★
●
Visa signatur
🗄️ Corsair Carbide 100R Chassi] 🔲AMD® RYZEN™ 9 5950X] 🏬MSI X570 MAG TOMAHAWK WIFI] ❄️Arctic Cooling Liquid Freezer II 240] 🎞️Kingston Fury Beast 128GB (4x32GB) DDR4 3600MHz/CL18.22.22 @CL 16.19.19 ] 🏴Powercolor Radeon RX 6950XT 16GB Red Devil] [💾WD Black SN850 NVMe SSD 2TB] [2x WD BLACK SN850X NVMe SSD 8Tb] [Samsung SSD 870 QVO 4Tb] [Crucial BX500 SATA SSD 4TB] [38TB NAS 7200rpm Lagringsdiskar] [🖥️ASUS VP28U 4K 28" Skärm] [🔌Comhem 1000/1000Mbit fiber]
loefet
Medlem ★
●
BennyZ
Medlem ★
●
Visa signatur
RHWarrior
Medlem ★
●
Visa signatur
|[●▪▪●]| #Monster Battle Station(tm)#: Ryzen 3700X >-< GB-X570-AE >-< 32GB RAM >-< RTX 4070S >-< Crucial 2TB SSD |[●▪▪●]|
Dance
Medlem ★
●
Visa signatur
| Ryzen 5800X | ASUS X570 TUF | 32GB G.Skill Trident Z Neo 3600 CL16 | Asus RTX 3080 Strix OC | 2x Samsung 970 Evo 1TB M2 SSD | Seasonic 850W Focus Gold modulärt || Kylning: Corsair H115i PRO, 9x 140mm Be Quiet! Silent Wings 3 PWM || Skärm: ASUS MG279Q || Chassi: Fractal Design Meshify 2 Dark TG
Marquzz
Medlem ★
●
DrSwizz
Medlem ★
●
rewoX
Medlem ★
●
Visa signatur
YouTube-kanal: https://youtube.com/@rewoXofficial
Sveklockarn
Medlem ★
●
Visa signatur