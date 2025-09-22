Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Thermaltake Rocket Fanless Liquid Cooling System

Thermaltake Rocket Fanless Liquid Cooling System

Hej!

Säljer en extern vattenkylningslösning från Thermaltake, Rocket. Originalkartong och mesta tillbehör medföljer.

Kan inte garantera att pumpen funkar, då det är gamla grejer.

Lämna bud vid intresse.

