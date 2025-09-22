Thermaltake Rocket Fanless Liquid Cooling System

Spidey
Medlem
●
Visa signatur
Komponenter_spec
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/wi5558-4.png[/img]
Hej!
Säljer en extern vattenkylningslösning från Thermaltake, Rocket. Originalkartong och mesta tillbehör medföljer.
Kan inte garantera att pumpen funkar, då det är gamla grejer.
Lämna bud vid intresse.
Komponenter_spec
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/wi5558-4.png[/img]
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.