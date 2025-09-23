Råd gällande köp av ny skärm för, primärt, 1440p gaming.

Tjenare skall inhandla en ny gamingrigg här i veckan och försöker förstå mig på den nya världen av skärmar.

Tanken är primärt att lira i 1440p för tillfället i alla fall.

Riggen kommer bestå av denna konfigurationen, nej jag önskar inte input på den utan bara på vilken skärm jag bör överväga till den.

Delar:

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D

GPU: Radeon RX 9070 XT 16GB

Modekort: ASUS TUF Gaming B650-Plus

RAM: Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30

Nätagg: Phanteks AMP GH 1200W Platinum

Tänker att detta ger en god uppskattning av vad riggen kommer klara av.

Så min fråga är vad bör jag överväga i skrämväg för att få ut bäst nytta av denna set up?

Tanken är inte att spela FPS multiplayerspel utan mer av singelplayerspel samt co-op med polare, tänkt Helldivers 2, Deep Rock Galactic etc.