Råd gällande köp av ny skärm för, primärt, 1440p gaming.

TaggeN
Medlem
●
Tjenare skall inhandla en ny gamingrigg här i veckan och försöker förstå mig på den nya världen av skärmar.
Tanken är primärt att lira i 1440p för tillfället i alla fall.
Riggen kommer bestå av denna konfigurationen, nej jag önskar inte input på den utan bara på vilken skärm jag bör överväga till den.
Delar:
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
GPU: Radeon RX 9070 XT 16GB
Modekort: ASUS TUF Gaming B650-Plus
RAM: Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30
Nätagg: Phanteks AMP GH 1200W Platinum
Tänker att detta ger en god uppskattning av vad riggen kommer klara av.
Så min fråga är vad bör jag överväga i skrämväg för att få ut bäst nytta av denna set up?
Tanken är inte att spela FPS multiplayerspel utan mer av singelplayerspel samt co-op med polare, tänkt Helldivers 2, Deep Rock Galactic etc.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.