Hjälp med settings i Doom The Dark Ages (9070 XT)

Hej!

Jag har nyligen införskaffat detta grafikkort Powercolor Radeon RX 9070 XT Red Devil Spectral White. När jag spelar exempelvis Horizon Forbidden West, Back 4 Blood, The Last Of Us 2, Tekken 8 ser grafiken fantastisk ut och jag får bra fps.

Men när jag drar igång Doom The Dark Ages så ser grafiken blurry ut (bedrövlig) och jag får bara ut ca 60-80 fps. Har testat att stänga av och på FSR inställningarna men utan framgång. Kör med inställningarna 1440p och på Ultra Nightmare men tänker att de här kortet borde klara det?? Var kan felet ligga? För som det är nu så hade jag en bättre grafikupplevelse av Doom The Dark Ages på min laptop med 4060 kortet i.

Tacksam för er hjälp och gärna tips från er som också sitter med ett 9070 XT.

Mvh Kristina