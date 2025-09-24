Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Värdebevis SJ

Värdebevis SJ

Kanske inte direkt första sidan man tänker på att slänga upp en sån här annons, men varför inte. Det kanske är någon som av outgrundlig anledning vill ut och åka lite tåg i närtid och få halva priset på en del av resan?

Värde:
828 kr

Giltigt till och med:
4 oktober 2025

Här kan man läsa om värdebevis från SJ

https://www.sj.se/kundservice/fragor-och-svar/240/hur-anvande...

Betalning via swish, skickar koden via PM

PM

Det var fler än jag trodde som ville åka tåg Så jag har lite kö via PM nu som får reda ut först

