Värdebevis SJ

macmann1
Medlem ★
●
Visa signatur
Main: Strix B550-F | R9 5950X | 32GB@3600MHz | ASUS 3080 TUF | KC3000 | RM850 | LG 48CX
Server: Strix B450-I | R7 2700X | 64GB | SF450
Kanske inte direkt första sidan man tänker på att slänga upp en sån här annons, men varför inte. Det kanske är någon som av outgrundlig anledning vill ut och åka lite tåg i närtid och få halva priset på en del av resan?
Värde:
828 kr
Giltigt till och med:
4 oktober 2025
Här kan man läsa om värdebevis från SJ
https://www.sj.se/kundservice/fragor-och-svar/240/hur-anvande...
Betalning via swish, skickar koden via PM
Main: Strix B550-F | R9 5950X | 32GB@3600MHz | ASUS 3080 TUF | KC3000 | RM850 | LG 48CX
Server: Strix B450-I | R7 2700X | 64GB | SF450
PM
Det var fler än jag trodde som ville åka tåg Så jag har lite kö via PM nu som får reda ut först
Main: Strix B550-F | R9 5950X | 32GB@3600MHz | ASUS 3080 TUF | KC3000 | RM850 | LG 48CX
Server: Strix B450-I | R7 2700X | 64GB | SF450
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.