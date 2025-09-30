Söker tips på mGIG för 2.5Gbase-T

Hej!

Har börjat få behov av 2.5Gbit koppar nätverk.

Ser mycket om att de flesta koppar sfper kör 10Gbit även om man bara förhandlar dom i 2.5, vilket resulterar i väldigt höga grader och risk för överhettning, de flesta jag kommer använda kommer inte ha aktiv kylning tillgängligt, så letar därför mGIG moduler, som jag förstått ska kunna köra svalare.

Har ni några bra tips på stabila mGIG transcievers?

+ om de har dokumenterad funktionalitet med Cisco switchar, 9000 serien.