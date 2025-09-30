Söker tips på mGIG för 2.5Gbase-T

*Citera för svar*
Work smart, not hard.
*Citera för svar*
Hej!
Har börjat få behov av 2.5Gbit koppar nätverk.
Ser mycket om att de flesta koppar sfper kör 10Gbit även om man bara förhandlar dom i 2.5, vilket resulterar i väldigt höga grader och risk för överhettning, de flesta jag kommer använda kommer inte ha aktiv kylning tillgängligt, så letar därför mGIG moduler, som jag förstått ska kunna köra svalare.
Har ni några bra tips på stabila mGIG transcievers?
+ om de har dokumenterad funktionalitet med Cisco switchar, 9000 serien.
*Citera för svar*
Work smart, not hard.
De flesta koppar sfp'er har inte stöd för 2.5. Den enda "multi gig" sfp som jag känner till är.
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/accessories-modules-fi...
Om det fungerar med en cisco och om de kör svalare, ingen aning. Osäker på om det var det du var ute efter.
Varför inte bara köpa en 2.5gb switch, blir förmodligen billigare.
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/all-switching/products...
@etnica33 behöver bara högre downlink egentligen, har redan en cbs220 på andra sidan.
Synd att mgig inte verkar så vanligt på sfper. Finns ju gott om klienter och switchar som stödjer det.
Alternativet för mig är annars QoS, vilket jag inte hade någon lust att sätta upp.
*Citera för svar*
Work smart, not hard.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.