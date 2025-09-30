Muskampen 2025: Segraren korad!
Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Hjälp ihopsättning komponenter till dator

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Hjälp ihopsättning komponenter till dator

Tjenare gänget,

Jag har märkt nu sista tiden att min dator börjar ha lite problem med nyare spel, och det är förvisso inget konstigt iom att den är ifrån 2019 och börjar bli sig till åren. Nu går jag i tankarna kring om man ska köpa en ny, ingen aning om vad en vettig budget är om man vill kunna spela allt maxat utan problem men gissningvis runt 30-40k? Hade någon kunnat dra ihop en prisvärd & bra lista hos inet/komplett? Sitter på en 380hz skärm så vill gärna pilla ut 400+ på csgo/valorant och kunna spela allt på högsta inställningar, och sen även klara GTA6 när det släpps? Hade varit guld.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

9800x3d
b850 moderkort
32gb 6000mhz cl30 ram
5070ti
alternativt 9070xt, detta kort klarar även 4k om så behövs till ett mycket mindre pris än 5080.
något 850w som är guldcertat.

Visa signatur

My rig 144hz 1440p 27" samsung g5, Asus Dual 5060ti 16gb, 5700x3d, TR Peerless assassin,MSI b550 pro vdh wifi, 32GB 3600MHz Vengeance, 1tb Pm9a1, 3TB SSD +4TB HDD, corsair rm750, Phantek p400a.
backup 180Hz MSI 1080p 24", Sapphire rx7600 8gb, Ryzen 5800x,Peerless assassin 120 , Msi b550 pro vdh wifi, 32gb 3200 corsair, 1tb PM9a1 + 2tb P220, Seasonic focus 650w, Asus Prime ap201
3rd PC Asus rtx4060, ryzen 5600, MSI b550 pro vdh, 32GB 3200, 1tb Samsung PM9A1, 1tb mx500, MSI MAG650w. HTPC Asus dual rtx3060 12gb, 10400F, 16GB, 500GB NVME, 960GB A400
Laptop Lenovo Legion 5, 2060, 4800H, 16GB, 1,5TB NVME

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Något sånt här kan det se ut om du vill ha maxat maxat (43k om du skaffar Windows själv). För CS behöver du inte ett 5090 men vill du maxa GTA6 så mycket man kan förbereda sig idag så är det något sånt som gäller. För att bara klara GTA6 med hyfsade inställningar så räcker ett 5080 eller till och med ett 5070TI skulle jag säga och då kan du gå ner upp till 15k i pris.

https://www.inet.se/datorbygge/b1708448/5090bygge

Billigare (28k) och kanske rimligare variant:
https://www.inet.se/datorbygge/b1708450/5070-ti

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar